Maschere, tanti dolci e mille colori: Su Marrulleri parte con il carnevale dei bambini

Marrubiu

Quest’anno il concorso per gruppi mascherati “Colorati&Connessi”

Conto alla rovescia per la partenza di Su Marrulleri. Anche quest’anno ad aprire i festeggiamenti saranno i più piccoli con il carnevale dei Bambini, che colorerà Marrubiu con tante maschere e divertimento.

Appuntamento doamni – giovedì 16 febbraio – al Centro di aggregazione di via Gramsci per partire con un lungo corteo in costume, accompagnato dal carretto con il simbolo del carnevale marrubiese: la maschera de Su Marrulleri. Si procederà fino alla palestra di via Tirso, nella quale si festeggerà in compagnia tra stelle filanti, coriandoli, musica, ma soprattutto tanti dolci e zippole.

Arrivati a destinazione le premiazioni del concorso per gruppi mascherati “Colorati&Connessi”, organizzato dal servizio educativo territoriale Aggregati e Connessi – gestito dalla cooperativa sociale Coagi – in collaborazione con l’associazione Is Giogus.

Saranno premiate tre categorie: il gruppo più numeroso, quello più colorato e infine il più chiassoso. I premi in palio sono gelati, pizzette e leccornie offerte dai commercianti locali, in un clima di collaborazione e senso di comunità.

La manifestazione si inserisce nel ricco calendario della 43ª edizione de Su Marrulleri, che tornerà poi domenica 19 con la sfilata locale e il 26 febbraio con quella interprovinciale dei carri allegorici. Organizza l’Amministrazione comunale di Marrubiu in collaborazione con l’associazione Su Marrulleri e la Pro loco.