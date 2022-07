Samugheo

Quest’anno accompagneranno l’inaugurazione di Tessingiu, la mostra dell’artigianato

Torna la suggestiva rassegna estiva Maschere della Sardegna, che a Samugheo è inserita negli eventi a corredo della mostra dell’artigianato sardo Tessingiu. Dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria, le maschere tradizionali ripercorreranno le vie del paese del Mandrolisai in notturna, in un affascinante rituale che richiama sempre un grande pubblico.

Per la prima volta quest’anno la data della rassegna – l’ultimo sabato di luglio – coincide con la giornata inaugurale della mostra: alle 18 ci sarà il taglio del nastro di Tessingiu e dalle 21.30 la sfilata delle maschere.

Ad accompagnare il gruppo padrone di casa – i Mamutzones Antigos de Samugheo, per l’occasione con una quarantina di figuranti – ci saranno per la prima volta un gruppo dell’Ecuador e uno del Kenya. Era atteso un gruppo messicano, che ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per problemi organizzativi.

Insieme a loro anche il gruppo Krampus Alfagor Tuelef di Merano e diversi gruppi sardi: i Boes e Merdules di Ottana, S’Urtzu e Sas Bardianos di Ula Tirso, Sos Tamburinos di Gavoi, Bois fui Janna Morti di Escalaplano e le maschere di Samugheo S’urtzu e Su Omadore, Su Traga Corgios e Su Carru ‘e Santu Minchilleo.

“Complessivamente saremo circa 150 figuranti”, spiega Gianni Mura, capogruppo dei Mamutzones Antigos de Samugheo.

Chi vorrà potrà assistere anche alla vestizione del gruppo: “Si svolgerà nell’ex caseificio, in via Santa Croce”, spiega Mura. “Da lì partirà la sfilata, che percorrerà la via Vittorio Emanuele e piazza Sedda”.

“In quattro punti lungo il percorso sono previste le esibizioni”, annuncia Gianni Mura.

Al termine della sfilata delle maschere i balli in piazza con Silvano Fadda, Giovanni Demelas e Carlo Crisponi (dalle 23.30).