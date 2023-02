Maschere, carri e rogo de "Su Baballotti": via ala festa di carnevale a San Gavino

San Gavino Monreale – Il carnevale entra nel vivo della festa, tutto pronto per il “Primo raduno interprovinciale: domani pomeriggio ben 17 gruppi e carri partecipanti sfileranno per le vie del centro abitato. In arrivo da Isili, Mandas, Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi, San Gavino, Sanluri, Terralba e Villanovafranca, al mattino dalle ore 10,30 raduno dei carri allegorici nel piazzale Falcone Borsellino con spettacolo statico delle opere in cartapesta.

Al pomeriggio, ore 15,30, partenza sfilata del Carnevale Storico Sangavinese 37° edizione dalla chiesa di S. Teresa. Apre il corteo dei carri allegorici, gruppi a piedi e maschere singole il simbolo del carnevale “Su Baballotti”. Premiazioni in Piazza della Resistenza. La serata terminerà in Piazza Marconi con balli, coriandoli e tanta musica. Alle ore 21, rogo de “Su Baballotti” con il saluto e l’augurio per una grande edizione del Carnevale 2024.

Tra i partecipanti, torna dopo 4 anni di assenza un gruppo storico del carnevale campidanese, l’H2O di Samassi, pronti ad animare e colorare le strade del campidano.

Si potrà seguire “la diretta del Carnevale con il raduno interprovinciale di San Gavino Monreale – spiegano Carnevali Campidano – a cura di Non solo Murales di San Gavino Monreale Paese di Artisti”.