Martina e Samuele, un magico Matrimonio Selargino: una comunità intera si abbraccia per il rito d’amore

Martina e Samuele, un magico Matrimonio Selargino: una comunità intera si abbraccia per il rito d’amore. Gli “sposi in catene” per un Matrimonio Selargino di festa con tanta gente a restrizioni finite, le prime parole di Gigi Concu: “Credo che la straordinaria partecipazione della cittadinanza a questi giorni di festa sia la risposta più bella che come sindaco, e prima ancora come selargino, potessi ricevere.

Oggi più che mai sento l’orgoglio di essere parte di una comunità che si è mostrata fortemente attaccata alle tradizioni e capace di guardare anche oltre; una comunità forte di quel senso di appartenenza che la nostra città ancora conserva e che sono certo mai perderà.

Quindi grazie. Grazie a chi a titolo diverso ha partecipato e contribuito alla riuscita dell’evento; grazie alla Pro loco per il prezioso e fondamentale lavoro, grazie ai volontari e alle nostre forze dell’ordine, grazie ai gruppi folk e a tutte le associazioni coinvolte, grazie a tutti i cittadini che non sono voluti mancare a un appuntamento che per quanto identico da anni riesce sempre a stupire e a emozionare come fosse la prima volta.

E grazie ai nostri sposi Martina e Samuele per aver scritto una nuova pagina della storia più bella di Selargius!

Ps Vi aspettiamo questa sera, alle 20, in piazza Maria Vergine Assunta, per lo spettacolo folk con balli e canti”, ricorda il sindaco di Selargius Gigi Contu.