Marrubiu, un anno di successi per la Scuola civica di musica “Alessandra Saba”

Marrubiu

Il bilancio del 2022-2023 è positivo, con tante novità e importanti eventi

“È stata una stagione molto importante e ricca di novità”. Con queste parole il direttore Andrea Piras sigilla con un bilancio positivo l’anno accademico 2022-2023 della Scuola civica di musica “Alessandra Saba”.

Avviato il 7 novembre e concluso il 30 giugno, l’ultimo anno dall’istituzione di Marrubiu ha dei numeri che parlano da sé: 430 iscrizioni (escluse quelle per la Musicoterapia e per i laboratori estivi), 20 corsi, più di 100 classi, oltre 5.000 ore di lezioni e 14 saggi finali distribuiti tra le sedi dei 21 Comuni aderenti. Senza dimenticare le tante collaborazioni con altri enti, gli eventi formativi e di intrattenimento, i nuovi corsi, i lavori nella sede e sul sito internet.

Una delle maggiori novità è l’attivazione – a maggio – del corso di Musicoterapia. “Il primo ciclo di incontri”, spiega Piras, “è stato avviato in via sperimentale, attingendo esclusivamente alle risorse della scuola. Abbiamo registrato tante adesioni e ricevuto ottimi riscontri dalle famiglie coinvolte, a dimostrazione della grande valenza sociale che riveste un simile servizio per il territorio”.

Tante iniziative anche per allievi e bambini: in primavera, le classi di batteria hanno partecipato a due masterclass jazz con il batterista cagliaritano Daniele Russo, mentre in estate è stato attivato a Marrubiu e Simaxis il laboratorio “Canta e gioca con la Classica”, dedicato ai bambini tra i 5 e 10 anni. “Il corso è stato curato da docenti della nostra scuola e ha visto la partecipazione di numerosi piccoli allievi, riscuotendo un grande successo”, dice Piras.

Diversi poi gli eventi culturali che hanno coinvolto l’istituzione musicale, in collaborazione con le biblioteche e associazioni del territorio: “Monumenti aperti” a Terralba oppure le presentazioni di libri e convegni arricchite dalle performance degli allievi.

A giugno la prima edizione di Musica in Giardino, manifestazione organizzata dalla scuola al Rose House Blues di Terralba, ha visto una grande affluenza di pubblico. “L’iniziativa”, racconta Piras, “ha consentito ai presenti di visitare gratuitamente un meraviglioso spazio verde privato, dove i nostri allievi, distribuiti in più punti del giardino, hanno impreziosito con le loro esibizioni le passeggiate al tramonto”.

Grazie alla mediazione della scuola di musica, in primavera sono stati ospitati due concerti del coro della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, nelle chiese di Terralba e Santa Giusta. “Attraverso la collaborazione con istituzioni culturali di tale prestigio”, precisa Piras, “vogliamo contribuire a diffondere la cultura musicale tra la popolazione, non circoscritta alla sola cerchia degli allievi”.

Nel corso dell’anno, la Scuola di musica “Alessandra Saba” è stata investita anche da una significativa ondata di restyling. “Dal punto di vista funzionale”, illustra Piras, “abbiamo modernizzato il sito istituzionale, rendendolo più solido, più sicuro e pienamente rispondente agli standard richiesti ad una pubblica amministrazione. Abbiamo poi attivato il servizio PagoPa, per rendere più facile il versamento delle rette degli allievi e più trasparente l’amministrazione. Inoltre abbiamo potenziato la comunicazione istituzionale nei confronti dell’utenza e della collettività, anche grazie alla collaborazione di una figura specializzata”.

Anche l’occhio vuole la sua parte. “Alcune sedi sono state abbellite”, continua Piras, “per rendere i locali più confortevoli e accoglienti non solo per gli allievi ma anche per i visitatori. Abbiamo potenziato le classi di propedeutica e di ottoni, acquistando strumenti a percussione e a fiato”.

I grandi risultati raggiunti rappresentano un’ottima base di partenza per l’anno scolastico 2023-2024, le cui iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre. “In questi giorni, afferma Piras, “abbiamo prorogato l’appalto con la cooperativa Doc Educational di Verona che, il 28 luglio, ha pubblicato il bando per la selezione pubblica del corpo docente per il triennio 2023 -2026”.

Grande soddisfazione anche per il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias. “L’istituzione del Comune di Marrubiu è un presidio culturale per tutto il Terralbese”, dice Corrias, “e rappresenta una solida realtà di eccellenza a livello regionale, così come attestato dal finanziamento di cui è beneficiaria, che la pone ai primi posti tra le scuole civiche sarde”.

Venerdì, 11 agosto 2023