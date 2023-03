Marrubiu: tutto esaurito già dalle prenotazioni per gli screening senologici gratuiti

Marrubiu

Bilancio più che positivo per la tappa della Carovana della prevenzione

Un boom di prenotazioni per le visite gratuite dedicate alle donne effettuate dalla Carovana della prevenzione della Komen Italia, che ha fatto tappa a Marrubiu domenica 5 marzo.

“C’era davvero molta richiesta, tanto che abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni a inizio settimana”, hanno spiegato dal Comitato dei cinquantenni per la festa della Beata Vergine di Zuradili, che ha raccolto le richieste e organizzato la giornata con il patrocinio del Comune di Marrubiu. “Molte donne si sono presentate all’ultimo momento, ma non hanno potuto partecipare allo screening, dal momento che lo staff aveva già eseguito più esami di quelli previsti”.

Sono state due e non quattro le unità mobili arrivate in piazza Amsicora, con a bordo i professionisti dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e della Komen, che da anni fa tappa in varie regioni d’Italia per aiutare le donne in difficoltà e fuori età per poter accedere ai programmi di prevenzione regionali a prendersi cura della propria salute.

“Ci hanno spiegato che non sempre tutte e quattro unità fanno tappa in ogni paese: a Marrubiu hanno optato per quelle dedicate gli esami senologici, perché dalle loro ricerche il nostro territorio è risultato più soggetto all’insorgenza di patologie oncologiche di questo tipo”, hanno detto i volontari del Comitato.

In una sola giornata i medici hanno effettuato 42 mammografie su donne dai 40 ai 49 anni (12 in più rispetto alle prenotazioni), a cui si sono aggiunte 20 ecografie – più del doppio rispetto a quelle previste – sulle pazienti fino ai 39 anni. Immediata la consegna dei risultati, analizzati dagli stessi specialisti a bordo delle unità mobili.

“Le donne che hanno potuto usufruire del servizio hanno ringraziato per l’evento”, dicono ancora dal Comitato. “Visti i tempi d’attesa della sanità pubblica e il costo degli esami nel privato, è sempre più difficile per molte donne accedere a questi controlli”.

Giovedì, 9 marzo 2023