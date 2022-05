Marrubiu

Le potrà vincere chi arriverà fino a Zuradili in bicicletta

Un giro in bici all’aria aperta in compagnia, un’occasione per mangiare insieme e divertirsi, e poi tornare a Marrubiu pedalando o – se stanchi – grazie a un passaggio in auto.

La pandemia ha impedito per due anni la tradizionale ciclopedalata dell’Avis, che ogni volta coinvolgeva dalle 300 alle 400 persone. Ma quest’anno si farà, l’appuntamento è per domenica 29 maggio.

L’iniziativa, molto attesa dai soci donatori del sangue e dai cittadini, seguirà il percorso storico dal centro di Marrubiu fino a Zuradili. Il raduno dei partecipanti è previsto per le 8:30, davanti alla sede dell’Avis.

I ciclisti percorreranno la complanare fino alla frazione di Sant’Anna, dove faranno una breve sosta. Poi il gruppo proseguirà fino a Zuradili, dove sarà accolto dai soci dell’Avis, che prepareranno per loro il pranzo. Un pasto sostanzioso, dal primo al secondo con carne, formaggi e frutta. La pasta sarà offerta dallo sponsor principale dell’evento, Pasta Cellino.

Al termine del pranzo, ci sarà una lotteria, con premi offerti dagli esercenti locali. Due biciclette – una donata dall’Avis e un’altra dallo sponsor Bicciu’s Bikes – saranno i premi più ambiti: potrà vincerle solo chi andrà a Zuradili in bicicletta.

Da lunedì 23 a sabato 28 l’Avis aprirà la propria sede ogni sera dalle 18 alle 20 per le iscrizioni: i soci e i bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano, quota di 7 euro per i bambini fino agli 11 anni. I donatori in auto pagheranno 10 euro, così come i non donatori in bici, mentre per i non donatori in auto (che potranno partecipare al pranzo) il biglietto è di 12 euro.



