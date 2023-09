Marrubiu saluta il pirata Gianfranco Spiga, uno dei padri di Su Marrulleri

Marrubiu

Aveva anche costruito la maschera di carnevale del paese

È morto stamane dopo una breve malattia Gianfranco Spiga, conosciuto da tutti come Su Pirata. Originario di Marrubiu, è stato uno dei padri di Su Marrulleri, il carnevale marrubiese nato nel 1978 e diventato negli anni un appuntamento fisso, tanto da richiamare nel paese migliaia di spettatori da tutta l’isola.

Spiga, fra l’altro, aveva costruito la maschera di carnevale di Marrubiu. Era bravissimo nell’intagliare il legno.

“Quando ero sindaco, ogni volta che si organizzavano manifestazioni per il carnevale”, ha ricordato Andrea Santucciu, “Gianfranco era sempre disponibile e aveva un sorriso per tutti i bambini e per gli adulti. Mi fa piacere ricordarlo sorridente e creativo”.

Lunedì, 4 settembre 2023