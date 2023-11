Marrubiu, l'ultima opera di Davide Pils BO Pili terminata dagli amici

Aveva 38 anni e da qualche mese lottava contro un tumore: il male ha vinto, strappando alla vita un giovane talentuoso che si dilettava a colorare le pareti, realizzando murales rappresentativi del luogo che lo ospitava. Nella sua città, Assemini, tante le opere che rimarranno impresse, ma anche a Villaspeciosa, San Nicolò d’Arcidano, Marrubiu e persino in mezzo ai monti dove ha realizzato due opere dedicate ai cervi dell’oasi. Tratti graffianti e ricchi di sfumature e ombre che racchiudono l’essenza della sua arte. Infiniti i messaggi di cordoglio che in poche ore si sono susseguiti in suo ricordo: “Fai buon viaggio, il paradiso ha sicuramente bisogno di un Artista come te!

Ciao Davide!” ha comunicato il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. “L’Amministrazione Comunale di San Nicolò d’Arcidano, anche a nome dell’intera comunità Arcidanese si unisce al dolore della famiglia del Caro Davide Pils BO Pili, Artista di casa qui ad Arcidano, stimato e apprezzato da tutti, che con le sue opere ha disseminato colore e bellezza nei nostri paesi. Avevamo programmato altre opere che purtroppo non abbiamo avuto il tempo e il piacere di vederti realizzare” ha espresso il sindaco Davide Fanari. “Guarderemo la tua mamma cervo con il suo piccolino o i due maschi che combattono e ti ricorderemo seduto per terra davanti a quei due muri con il pennello in mano e la birra di fianco” esprimono gli operatori dell’Oasi Wwf. La sua ultima opera è stata completata dai suoi amici qualche giorno fa. Nel suo ultimo post Davide aveva annunciato il progetto a Marrubiu: “Proseguono i lavori presso il Comune di Marrubiu nella cabina elettrica di Enel. In lavorazione la maschera del Marrulleri, simbolo iconico del paese legata alla tradizione sentitissima del Carnevale Marrubiese”. L’opera è rimasta incompiuta sino a quando i suoi amici hanno deciso di ultimarla: “L’amicizia è un opera d’arte che si crea insieme”.

Questo è il messaggio che un gruppo di ragazzi ha voluto trasmettere, completando il lavoro, i suoi amici, che condividono la sua passione per l’arte, hanno deciso di portare avanti il progetto e

il risultato dimostra come l’arte possa essere un mezzo per esprimere sentimenti di speranza, solidarietà e amicizia.

“Davide ha lasciato un’impronta indelebile nel Comune di Marrubiu, portando la sua creatività e il suo spirito innovativo nella nostra comunità. La sua opera ha ispirato e continuerà a ispirare, contribuendo in modo significativo alla cultura e all’identità del nostro paese” ha comunicato il sindaco di Marrubiu Luca Corrias.