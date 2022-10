Marrubiu, lo straziante addio a Tonina Pisola: “Mai più morti per la febbre del Nilo”

Marrubiu dice addio a Tonina Pisola, la sessantacinquenne morta al Brotzu, con anche altre patologie, dopo essere risultata positiva alla febbre del Nilo, il virus trasmesso dalle zanzare. Il funerale a Uras, nella sala del regno dei Testimoni di Geova, poi la tumulazione al cimitero di Marrubiu. C’è una famiglia distrutta dal dolore per la scomparsa della donna: il marito Davide e i figli Federico, Maria, Elena e Davide non riescono a darsi pace. Hanno già ricevuto la solidarietà e le condoglianze di tutto il paese, partendo dal sindaco Luca Corrias. Tonina Pisola è la settima vittima della West Nile in Sardegna.

“Fatti simili non dovranno capitare mai più, servono rapidità e prevenzione”, dice il primo cittadino di Marrubiu, anche lui presente alle esequie della donna. “La Provincia ha accolto la nostra richiesta di una maxi disinfestazione in tutto il paese, attraverso da vari corsi d’acqua, e non solo nella borgata. Sara effettuata nella notte tra domenica e lunedì, e tutti ci auguriamo che possa essere pienamente efficace per debellare dal nostro territorio le tante zanzare che da mesi, e ancora di più in questo periodo, ci stanno facendo vivere situazioni difficili e molto preoccupanti”.