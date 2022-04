Marrubiu

Oggi incontro in Comune per rilanciare la campagna soci. Romano Cau: “Evitiamo il commissario”

Una chiamata a raccolta di nuovi soci dal sapore amaro, quella che arriva dalla Pro loco di Marrubiu, guidata per 39 anni dallo storico presidente Romano Cau. Si cercano volti nuovi per formare un direttivo e salvare anni di lavoro. Il rischio, paventato dallo stesso Cau, è quello del commissariamento dell’associazione.

Oggi alle 18.30 è in programma nell’aula consiliare del Comune un incontro aperto a tutti, con l’obiettivo di rilanciare la campagna di tesseramento. Nell’occasione, verranno illustrate le opportunità offerte dall’associazione e le potenzialità di nuovi progetti a favore della comunità.

Saranno presenti all’incontro anche il sindaco Luca Corrias con la Giunta comunale e due rappresentanti dell’Unpli provinciale, Gianni Ledda e Pino Diana.

«Dopo 39 anni di presidenza vorrei salutare la Pro loco. Non mi ricandido e nessuno dei 31 soci vorrebbe prendere il mio posto. Dovremo trovare nuove persone per poi ricostituire il direttivo: questo è l’obiettivo dell’incontro di oggi, organizzato in collaborazione con il Comune», spiega Romano Cau.

«Vediamo se arriveranno nuove adesioni, diversamente, se non si riuscirà a formare un direttivo, sarà inevitabile commissariare la Pro loco, e questo mi dispiacerebbe», spiega con un po’ di malinconia Romano Cau.

«Tutto ciò che abbiamo realizzato è stato importante: abbiamo un ufficio funzionale, abbiamo attrezzature come patrimonio sociale. Chi entrerà al posto nostro troverà tutto pronto all’uso», dice ancora il presidente uscente.

«Quando entrai nell’associazione non avevamo neanche contributi. Ora facciamo tante manifestazioni. Fino al 2012 organizzavamo il Carnevale, ora continuiamo a fare eventi per bambini durante il Carnevale e facciamo manifestazioni di grande importanza, come il cinema in piazza, sagre, spettacoli folkloristici, presentazioni di libri», conclude Romano Cau.

Venerdì, 22 aprile 2022