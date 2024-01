Marrubiu

Lunedì inizierà la distribuzione, ecco come fare domanda

A Marrubiu sono iniziati i lavori di valorizzazione delle terre pubbliche sul Monte Arci, nell’ambito del progetto del Consorzio cooperative Sardegna e Natura, finanziato dall’Assessorato regionale dell’Ambiente con 200.000 euro. “Si tratta di un rilevante intervento per la salute del nostro Monte, mirato a migliorare l’assetto fitosanitario”, ha spiegato il sindaco Luca Corrias.

L’intervento forestale prevede l’avviamento ad alto fusto del bosco di leccio presente, con costante monitoraggio da parte del Corpo forestale di Marrubiu. L’area coinvolta, sempre di proprietà del Comune di Marrubiu, è denominata Ceddus.

Il progetto comprenderà anche il taglio dei pini morti o compromessi e la ripulitura dalla vegetazione infestante all’interno del parco di Zuradili.

“Il progetto di valorizzazione delle terre pubbliche di Marrubiu”, aggiunge Luca Corrias, “non solo promuove la tutela ambientale, ma offre opportunità di lavoro per la manodopera locale”. I cantieri forestali impegnano 15 operai marrubiesi.

Inoltre il Comune mette a disposizione il legnatico proveniente dagli interventi forestali: è destinato alla vendita ai cittadini, nel pieno rispetto dell’uso civico applicato al patrimonio forestale delle terre pubbliche. “A partire da lunedì”, conferma il sindaco, “inizierà la distribuzione del legnatico, offrendo alla comunità la possibilità di usufruire di questo prezioso materiale nel rispetto delle normative ambientali e della gestione sostenibile delle risorse naturali”.

La legna da ardere sarà venduta a 300 euro per un carrello di circa 5 metri cubi. Le dimensioni della legna da ardere variano tra i 40 ed i 50 cm, senza tagli ridotti per legna da stufa (20-30 cm). Il frascame, al momento, invece non è disponibile.

I moduli di richiesta possono essere scaricati dal sito del Comune o ritirati direttamente all’Ufficio protocollo, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13:30, oppure il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18. La consegna al Comune può avvenire a mano o via email, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; bisogna allegare una fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria (fronte e retro).

Dopo aver presentato la domanda, il cittadino verrà chiamato per il versamento della somma dovuta, tramite PagoPA. La ricevuta dovrà essere consegnata alla cooperativa Sardegna e Natura al momento del ritiro della legna. Il trasporto del legnatico/frascame presso l’abitazione del richiedente è disponibile al costo di 150 euro, da pagare direttamente al Consorzio cooperative Sardegna e Natura al momento della consegna.

Sabato, 20 gennaio 2024