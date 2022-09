Alle 10:30, il parroco di Marrubiu don Alessandro Enna celebrerà la messa, alla fine della quale la presidente Pinuccia Porcella leggerà la preghiera del donatore, accompagnata dai fedeli. Infine don Enna benedirà gli stendardi portati in chiesa in processione. Poi, intorno alle 12, i soci Avis raggiungeranno in gruppo il ristorante Olimpia di Terralba, per il pranzo sociale.

L’evento terrà impegnato il direttivo dell’Avis dalla mattina, con il ritrovo alle 9:30 degli ospiti nella sede di piazza Mazzini, da dove partirà una processione verso la chiesetta all’aperto di San Giuseppe, in via Napoli.

Una Festa del donatore speciale per l’Avis di Marrubiu, quella in programma domenica 11 settembre: quest’anno si celebreranno i 35 anni dalla fondazione della sezione. Durante la cerimonia saranno consegnate onorificenze ai soci che hanno effettuato un cospicuo numero di donazioni.

Una passata Festa del donatore a Marrubiu. Foto: Avis Marrubiu

Sono attese a Marrubiu circa 280 persone, tra soci dell’Avis, familiari e iscritti da tutta la Sardegna. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni, il sindaco Luca Corrias, l’assessore alla Salute Matteo Cicu e il consigliere regionale Emanuele Cera. Assieme all’attuale presidente Pinuccia Porcella, in carica da 27 anni, ci saranno anche due ex presidenti della sezione Avis, Dina Catzeddu e Antonio Atzori.

