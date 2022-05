Marrubiu

Il Consiglio comunale ha approvato i conti economici



Un bilancio chiuso in positivo, quello della scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu. Lo scorso anno si è registrato un avanzo di 38mila euro, che verrà impiegato per acquistare nuova strumentazione e per effettuare lavori di miglioramento delle aule, nei 20 comuni dove si tengono i corsi.

Ieri il Consiglio comunale di Marrubiu ha approvato all’unanimità il consuntivo e il bilancio di previsione della Scuola civica. «I numeri dimostrano che la scuola è in piena salute», dice il direttore Andrea Piras. «Abbiamo chiuso il 2021 con una differenza tra le entrate e le spese pari a 38 mila euro: fondi in cassa che potremo utilizzare per migliorare le sedi della nostra scuola o per l’acquisto di strumenti».

Anche il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 ha ottenuto il beneplacito dell’amministrazione comunale.

La Scuola civica di musica ora è al lavoro per un evento che si potrebbe svolgere questa estate. L’iniziativa, chiamata “Orchestra dei pippius della Sardegna” è rimasta bloccata per due anni a causa del Covid.

«Il progetto era stato approvato dalla Fondazione di Sardegna, che ci aveva garantito un finanziamento di 22 mila euro. Abbiamo chiesto una proroga alla Fondazione per la sua realizzazione: se ce la concederanno, faremo una variazione al bilancio di previsione e lo integreremo con quelle risorse in più».

Il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, ha commentato positivamente i conti in ordine della Scuola civica di musica: «I complimenti dell’amministrazione vanno al direttore Andrea Piras, al presidente e a tutto il consiglio d’amministrazione della scuola: una realtà culturale consolidata a livello regionale, in grado di offrire più di 20 posti di lavoro a docenti», ha detto Corrias. «La sua offerta formativa si allarga a più di 300 iscritti, ormai è una delle realtà culturali più solide e riconosciute dell’Oristanese».

Martedì, 10 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.