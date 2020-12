Marrubiu, bilancio di fine anno al Comune tra opere finite e progetti Dai nuovi loculi ai finanziamenti Iscol@, fino al finanziamento per la palestra di via Gramsci

È tempo di bilanci di fine anno a Marrubiu, anche in Municipio. Con l’assestamento e la chiusura dell’esercizio finanziario, sono stati messi a punto gli ultimi lavori dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Santucciu. Nell’ultima riunione, il Consiglio comunale ha analizzato le opere completate negli ultimi mesi e di quelle in programma. Si è partiti dalla costruzione di 40 nuovi loculi: un intervento che anticipa di fatto il piano cimiteriale, che sarà illustrato e presumibilmente approvato nel primo trimestre del 2021. Il Comune, è bene precisare, è ancora in attesa di un finanziamento della Regione (300.000 euro).

Sono stati approvati i progetti Lavoras per i cantieri edili, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e idraulico e per la pulizia dei canali e alvei dei fiumi. Sono inoltre prossimi alla conclusione i lavori del teatro comunale: Covid-19 permettendo, la struttura sarà inaugurata in primavera. Sono stati riappaltati i servizi della casetta dell’acqua, dell’illuminazione pubblica e dell’efficientamento energetico. Sono stati sostituiti numerosi lampioni dell’illuminazione pubblica. Gli interventi sono costati circa 30.000 euro.

Sono stati conclusi e sono ora in via di rendicontazione i lavori legati al programma Iscol@. La scuola dell’infanzia è stata interessata da un riammodernamento costato 110.000 euro. Sono stati inoltre consegnati arredi e giochi all’aperto per la scuola primaria e per la stessa scuola dell’infanzia.

Il Comune è in attesa del risultato dei bandi regionali per il completamento della zona Pip e per il rifacimento del campo da calcio con fondo sintetico, degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione del campo da tennis.