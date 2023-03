Marrubiu: arte e creatività per rinnovare la sede della Scuola civica di musica

“La nostra scuola diventa anche un salotto musicale”, ha detto direttore Andrea Piras. “I nostri allievi, o i loro genitori, potranno attendere piacevolmente il loro turno di lezione navigando su Internet, grazie a due smart tv che abbiamo installato nella sala d’attesa, o leggendo dei libri che troveranno presto il loro spazio. Con questo vogliamo fare in modo che la biblioteca e la scuola di musica diventino un’unica cosa. Il nostro obiettivo è di trasformare questo edificio in un polo culturale”.

Un nuovo volto per la sede di Marrubiu della Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, tra pareti che parlano di musica, angoli abitati da strumenti musicali e spartiti a decorare gli arredi. Le installazioni e i dettagli creativi – opera dell’artista terralbese Marco Serra – arrivano a dieci anni dal trasferimento della scuola nei locali della biblioteca e danno agli spazi una marcata identità, accompagnando allievi e visitatori fino alle aule e agli uffici.

“Siamo felici di inaugurare una rinnovata scuola civica”, ha commentato il sindaco di Marrubiu Luca Corrias. “Oggi ha una nuova veste e si prepara a diventare un presidio non solo per il nostro territorio, ma per tutto il Terralbese. La sede di Marrubiu oggi si rinnova nei suoi arredi, nelle sue aule e nei suoi colori ed è pronta ad accogliere tanti studenti di musica”.