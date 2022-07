Sono 20 gli escursionisti che risultano dispersi dopo il crollo del seracco sulla Marmolada. Lo riferiscono i soccorritori secondo cui si tratta di cittadini italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni.

Intanto è stata ufficializzata nella notte l’identificazione di quattro delle sei vittime della strage sulla Marmolada. Si tratta di tre cittadini italiani e uno della Repubblica Ceca. Restano da identificare un uomo e una donna.

I corpi si trovano all’interno del palazzo del ghiaccio “Gianmario Scola” di Alba di Canazei dove è stata allestita la camera ardente per le salme delle vittime della tragedia. Nel frattempo, nel centro della Val di Fassa sono arrivati i parenti.

Il disastro è avvenuto in una giornata che ha registrato temperature record – 10 gradi – sulla sommità del ghiacciaio. “Una valanga di neve, ghiaccio e roccia ha colpito un sentiero di accesso in un momento in cui c’erano diverse cordate, alcune delle quali sono state spazzate via”, ha detto la portavoce dei servizi di emergenza Michela Canova.

Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Belluno, un altro in condizioni più gravi è stato portato a Treviso e cinque a Trento. Non è stata specificata la nazionalità delle vittime, ma i soccorritori hanno riferito che tra loro ci sono alcuni cittadini stranieri.

Diversi elicotteri sono stati fatti decollare per prendere parte all’operazione di salvataggio iniziale, ma la ricerca dei sopravvissuti ha dovuto essere sospesa al calar della notte e si attende che riprenda non appena la temperatura sarà calata abbastanza da farlo in sicurezza.

I soccorritori nella vicina regione del Veneto, nel nord-est dell’Italia, hanno affermato di aver schierato tutte le loro squadre alpine, comprese le unità cinofile .

