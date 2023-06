Marmilla Cup: ad Ales 800 giocatori uniti dalla passione del calcio – Foto

Ales

Sette giorni di sport con settanta squadre. I due memorial dedicati a Irene Ibba e Diego Sannia

Sono state settanta le squadre che si sono affrontate sul campo da calcio di Ales in occasione delle sette giornate del Marmilla Cup. Dopo il debutto dello scorso anno, questa seconda edizione ha visto l’esordio di nuove categorie e l’inserimento di due memorial dedicati a Irene Ibba, giovane calciatrice, e a Diego Sannia, entrambi scomparsi anni fa.

“È stata un’edizione particolare”, ha spiegato Damiano Cadoni, dirigente del settore giovanile dell’AC Ales Academy, organizzatrice dell’iniziativa. “Le condizioni meteo avverse ci ha costretto al rinvio del torneo con slittamento in avanti di una settimana, ma siamo davvero soddisfatti del torneo. Abbiamo visto sul campo una ventina di società con settanta squadre”.

Un nuova edizione con qualche novità. “Quest’anno siamo voluti crescere anche nell’organizzazione del Marmilla Cup, passando dalle 4 giornate dello scorso anno alle 7 del 2023”, ha continuato Cadoni. “Abbiamo ampliato “l’offerta”, inserendo nuove categorie, tra cui micro, giovanissimi e over 40, oltre alle già presenti, quali i piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti”.

“A queste si sono aggiunti i due memorial, davvero molto sentiti: uno per Irene Ibba, calciatrice della squadra di calcio a 11 femminile del paese, e l’altro dedicato a Diego Sannia, mio carissimo amico venuto a mancare pochi anni fa”, ha aggiunto Cadoni. “Nei due memorial si sono sfidati, in due campi in contemporanea e all’insegna del dolce ricordo, tantissimi amici ed appassionati. Per Irene ibba sono scese in campo oltre alle amiche, parenti ed ex compagne di squadra, anche tutte le atlete iscritte alla nostra scuola calcio. Tra i nostri obiettivi c’è proprio al creazione di una squadra tutta al femminile”.

Il torneo è stato inaugurato il 1° giugno. “Nei giorni a seguire abbiamo avuto la categoria giovanissimi(12-15 anni), che ha visto scendere in campo 8 società, ovvero Ales, Isili, Tanca, Atletico Sanluri, Oristano calcio, Don Bosco Fortitudo Guspini, Sardara, con i nostri ragazzi che hanno strappato un ottimo terzo posto finale in una delle due giornate dedicate”, ha continuato Cadoni. “Ci sono poi state le giornate dedicate alla categoria di base, con la vittoria nella categoria primi calci del Samassi contro Arcidano. Nei pulcini ha primeggiato la Don Bosco Fortitudo, che ha sconfitto 3 a 2 in finale i padroni di casa dell’ Ales, mentre nella categoria esordienti il Sanluri ha battuto Ichnos”.

Una seconda edizione vista come un punto d’inizio. “Pur con tante cose da migliorare e con l’obbiettivo della continua crescita, siamo molto soddisfatti di aver regalato sette giorni di sport, confronto e divertimento ai circa 800 bambini e ragazzi che sono scesi in campo, nonché ai circa quattromila appassionati che hanno riempito gli spalti incitando i loro giovani calciatori”, ha dichiarato Cadoni. “Abbiamo cercato di finire al meglio la stagione, che ci ha visti impegnati in diversi tornei. Bisogna incominciare però a pensare alla prossima con occhio critico, ponendosi l’obbiettivo di fare sempre meglio, dando le giuste attenzioni ai nostri ragazzi, mirando alla loro crescita sportiva, umana e sociale. Questo deve essere sempre al primo posto, perché devono essere loro i protagonisti”.

Un’occasione, quella del torneo, per fare il punto sulla Ac Ales Academy. “Stiamo allestendo l’unica categoria mancante nella nostra scuola calcio, ovvero quella della juniores, che comprenderà i ragazzi dai 15 ai 19 anni, per completare così il percorso fino alla prima squadra”, ha commentato Cadoni. “Siamo convinti che un ulteriore step potrà arrivare con il finanziamento ricevuto dall’Amministrazione comunale per il rifacimento del impianto in erba sintetica, con i lavori che partiranno entro l’anno. Ringrazio tutte le persone che si sono prodigate a vario titolo alla buona riuscita della manifestazione, partendo dai mister, dirigenti, mamme e collaboratrici, nonché tutti gli appassionati che a vario titolo ci hanno dedicato parte del loro tempo”.

Anche il presidente della prima squadra Mauro Turnu si è unito ai ringraziamenti e lancia un appello. “Un grazie al nostro settore giovanile, i tecnici e tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, che anche quest’anno ha portato tantissime persone sugli spalti e moltissimi bambini e ragazzi a confrontarsi sul terreno di gioco fino a tarda sera per una settimana intera”, ha concluso Turnu. “La nostra prima squadra ha bisogno di un settore giovanile così attivo: abbiamo progetti ambizioni e vogliamo crescere sempre più, la strada è quella giusta. Ne approfitto per chiedere a chi ha ancora la passione verso questo sport e vuole mettersi in gioco, che stiamo organizzando un incontro per raccogliere adesioni ed allargare il nostro gruppo di dirigenti e collaboratori per continuare a crescere tutti insieme”.