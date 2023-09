Marjuana e hashish gettati nello scarico in bagno. Arrestati padre e figlio

Maracalagonis

Dopo una perquisizione della polizia

Hanno cercato di disfarsi di oltre 1,6 chilogrammi di marjuana e di 195 grammi di hashish gettandoli nel wc di casa. Padre e figlio, di 60 e 26 anni, sono stati però scoperti e arrestati dalla polizia. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

La perquisizione, scattata ieri pomeriggio a Maracalagonis, ha visto impegnati gli agenti delle Sezioni Falchi e Antidroga della Squadra Mobile.

Gli agenti sospettavano da tempo che all’interno dell’abitazione si svolgesse un’intensa attività di spaccio. Quando hanno fatto irruzione in casa e hanno perquisito le stanze, hanno trovato alcuni residui di marijuana vicino al wc. Così, smontati i sanitari, hanno trovato la droga all’interno dello scarico.

Oltre a marjuana e hashish, la polizia ha sequestrato anche 705 euro in contanti e il materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Il pm ha disposto per padre e figlio gli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo. Stamane, in sede di convalida, è stata poi disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Uno degli arrestati si è inoltre visto revocare il reddito di cittadinanza.

