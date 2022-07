Marittimo Moby scomparso durante navigazione, ricerche in corso - Sardegna

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Ricerche in corso per un marittimo di circa 30 anni scomparso dal traghetto della Moby partito ieri sera da Genova e arrivato a Olbia questa mattina. Il personale di bordo dopo averlo cercato ha segnalato la scomparsa alla capitaneria di porto. Aperta una indagine. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna