E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Ileana Morgera

in Arangino

Lo annunciano il marito Sandro, le figlie Cristiana e Ambra, la nipote Giorgia e i familiari tutti.

Per suo espresso desiderio la commemorazione laica si svolgerà in forma privata giovedi 19 ottobre alle ore 12:15 presso la sala del Commiato del Cimitero di San Michele in Cagliari .

Agenzia Funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari