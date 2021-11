Mario Congera fa il tassista da 19 anni ed è il presidente della cooperativa “Radiotaxi 4 Mori” di Cagliari. L’eco delle liberalizzazioni pensate da Mario Draghi, con tanto di una “libera concorrenza” anche per i taxi, è arrivata subito anche in città. Ed è un progetto che fa rabbrividire Congera, che si dice pronto a dare battaglia: “Non ha senso questa liberalizzazione, il nostro è un settore molto delicato. Sarà una bolgia, una giungla. Stiamo collaborando col Comune di Cagliari anche per quanto riguarda le turnazioni, in certi momenti sembra che tutti i clienti chiamino alla stessa ora”. Certo, le lamentele per i taxi introvabili, in alcune ore, ci sono, e sono tante: “È come andare all’ufficio postale e avere davanti una fila di venti persone, mica si fanno altri sportelli. In città siamo 105, le difficoltà ci sono in estate, ma riusciamo benissimo a fare il servizio in città. Con la concorrenza prevista ci troveremo persone che non sono nemmeno abilitate al servizio e useranno auto molto vecchie e non sicure.”.

“Le nostre sono nuove e sanificate, i nuovi non pagheranno nemmeno le tasse perchè è impossibile pagarle. Incassiamo in media cento euro al giorno, 150 in estate, come si può vivere? Un chilometro costa 1,10 euro, la tariffa minima dall’aeroporto è di 17 euro, non aumentiamo i prezzi da cinque anni. Guadagno 1300 euro al mese, sempre se non ho guasti all’auto, puliti. Come me i miei colleghi. Considerano lo stipendio attuale non è troppo o poco, riesco a mantenere la mia famiglia”, sostiene Congera. “Con le liberalizzazioni invece no, siamo pronti a scioperare e manifestare anche a Cagliari”.

