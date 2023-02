Mario Puddu, per il bene della Sardegna

Oristano

Il tentativo di dare un governo all’Isola fuori dalle logiche di partito

di Piero Franceschi

la scomparsa dell’on. Mario Puddu può essere l’occasione per rileggere la sua storia personale con una riflessione non scontata sulle alterne fortune della politica oristanese.

Una premessa è opportuna: al tempo di Mario Puddu non ci si improvvisava leader politici.

Prima di essere eletto al Consiglio regionale svolse egregiamente per otto anni le funzioni di Consigliere comunale di Oristano e poi di Consigliere provinciale di Cagliari per altri quattro anni.

Va da sè che, entrato in Consiglio nel 1965, vi rimase per vent’anni da protagonista e ricoprì l’ufficio di Assessore per quattro volte, fra il 1972 e il 1979.

Risale al 1979 la vicenda esemplare della quale non tanti hanno memoria precisa.

Alle elezioni regionali del 1979, nella DC ottenne un ottimo risultato in particolare la “corrente” dei centristi dorotei, guidata dal sen. Lucio Abis, che era riuscita nell’intento di eleggere ben 6 Consiglieri, 3 a Oristano, 2 a Cagliari e 1 a Sassari, divenendo la componente più numerosa nel gruppo consiliare. Per questo Mario Puddu venne designato a succedere a Pietrino Soddu al vertice della Regione, essendo finita la stagione dell’Intesa autonomistica e non essendo ancora maturi i tempi per l’abbraccio con il PCI, ma le condizioni politiche gli erano avverse.

Egli venne eletto 3 volte fra luglio e settembre 1979, ma non ottenne mai la fiducia quando presentò la Giunta.

L’ultimo tentativo spirò il 27 settembre, quando la Giunta da egli proposta, pur caratterizzata dalla presenza di tecnici di spessore come il prof. Antonio Milella all’Agricoltura, ottenne 31 voti e favore e 32 contro. Si disse che vi fosse stato un “franco tiratore” democristiano e ciò non venne mai smentito.

La sua fu una candidatura di servizio, necessaria per uscire da una situazione di stallo.

Occorreva un uomo di centro che avesse esperienza e visione prospettica, che fosse capace di guardare a sinistra ma senza essere sospettabile di rapporti privilegiati con il PCI, che avesse la statura politica necessaria per poter resistere ai veti di Roma tenendo unito il suo partito.

Mario Puddu, con grande spirito di servizio, non si tirò indietro neppure dopo le prime due bocciature. Sapeva bene che non si trattava di fatti personali ed anzi di godere della stima dei colleghi, anche se non alleati.

Egli non aveva mai rincorso la Presidenza, come ebbe a dire in un’intervista a Mario Carboni sul Messaggero sardo, ma si sentì come se ne fosse stato “rapinato”.

In effetti, di fronte alla posizione della DC nazionale ostile al compromesso storico, Mario Puddu aveva avuto il coraggio di farsi carico della “questione comunista” proponendo per la prima volta una DC sarda (di cui era Segretario regionale) confederata a quella nazionale, per assicurarle l’autonomia necessaria a fare le scelte doverose per lo sviluppo dell’Isola e pagò per tale sua ostinazione e dignità.

Inutile dire che in tal modo andò persa anche l’opportunità di dimostrare la possibilità di governare tenendo presenti le reali esigenze della Sardegna e non le strategie dei partiti.

Ancora più inutile rimarcare che il tentativo di Mario Puddu, che era sostenuto dal gruppo politico più forte nella DC di allora, costituì l’ultima occasione nella quale il territorio oristanese avrebbe potuto giocare ad armi pari per il proprio futuro.

