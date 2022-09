Mario Puddu e la bolletta da impazzire: “12845 euro per un mese, fate qualcosa o la facciamo noi”

Mancano due giorni alle elezioni, ma questa volta Mario Puddu non parla per il M5S. Descrive la sua rabbia da imprenditore, titolare di un noto ristorante ad Assemini, per una bolletta da impazzire. “Sempre più in altoo- ironizza su Fb l’ex sindaco di Assemini- per il mese di agosto siamo a 12.845,27 (dodicimila, ottocentoquarantacinque euro e ventisette centesimi).