Mario Mulas morto dopo un volo dal balcone a Cagliari: svolta nelle indagini, trovati furgone e telefono rubati

Verso la svolta le indagini sulla morte di Mario Mulas, il 75enne trovato cadavere domenica mattina nel piazzale di un gommista in viale Elmas a Cagliari, dopo un volo dalla finestra dell’abitazione al primo piano dove abitava, proprio sopra la rivendita di pneumatici e la ditta di cui era socio. E’ stato ritrovato il suo furgone, rubato insieme ad altri effetti personali tra cui il telefono cellulare e il portafogli: sulla base di questi elementi, le indagini si stanno orientando sempre più sull’ipotesi ladro, ovvero che per sfuggire da uno o più malviventi sia precipitato dal balcone, facendo un volo di 6 metri che gli è stato fatale. Per domani sono stati fissati accertamenti irripetibili su alcuni reperti recuperati nell’abitazione della vittima a cui prenderanno parte anche i consulenti della famiglia.