“Qualche volta anche il cuore dei banchieri centrali viene usato”. Con questa frase Draghi ha aperto il suo discorso alla Camera dei Deputati questa mattina. “Grazie per il lavoro fatto insieme. Alla luce del voto espresso ieri dal Senato della Repubblica chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”.

Draghi rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti. Si parla con insistenza della possibilità di elezioni in autunno.

Fonte: Link Oristano

