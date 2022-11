Marina tra vandali e spazzatura, i Lapola: “Quartiere abbandonato da anni”

Baccano fino a notte fonda e il giorno dopo un immondezzaio davanti alla chiesa di Sant’Eulalia. La notte brava di Halloween ha scatenato l’ira dei residenti che da tempo urlano la disperazione per le notti insonni e gli atti vandalici nel quartiere. Al coro si aggiungono i componenti della compagnia teatrale Lapola. “Un quartiere in completo stato di abbandono”, scrive in un posto su Facebook Massimiliano Medda, volto noto del gruppo, “abbandonato dalle forze dell’ordine e dalla politica da molti anni”. Gli fa eco Massimiliano Lorrai che, sempre su Facebook posta le immagini della spazzatura abbandonata davanti alla parrocchia del rione e una immagine in bianco e nero di qualche decennio fa di alcuni bimbi del quartiere impegnati a giocare a pallone nello stesso punto, e scrive: “Cagliari piazza Sant’Eulalia, due foto di due civiltà diverse”.