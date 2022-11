Marina: Pacioni alla guida del Comando marittimo a Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Passaggio di consegne alla base navale di Cagliari: al Comando marittimo autonomo ovest - Marina ovest va via il capitano di vascello Domenico Usai e arriva, a distanza di tre anni dall'ultimo incarico in Sardegna, il contrammiraglio Enrico Pacioni. La cerimonia si è svolta a circa tre mesi dal riassetto ordinamentale che ha portato a riconfigurare il Comando supporto logistico Marina Militare di Cagliari in Comando marittimo autonomo ovest. Presente a Cagliari anche la fanfara di presidio del Comando marittimo nord di La Spezia, diretta dal maestro luogotenente Luciano Falcone.

Pacioni dal 25 ottobre 2017 è stato comandante del Comando Supporto Logistico della Marina a Cagliari. L'ultimo incarico, dal 30 settembre 2019 è stato quello di rappresentante nazionale militare al Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE). "Vi assicuro - ha detto Pacioni - che la Nato guarda alla Sardegna con interesse, oltre che per le sue bellezze naturalistiche, anche per la sua importanza strategica per il contro del Mediterraneo".

Usai dal 6 settembre 2017 al 30 settembre 2019 è stato il comandante della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena e Comandante del Presidio Marina Militare. Poi l'approdo a Cagliari.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente dell'Adsp Massimo Deiana è una delegazione del team di Luna Rossa. (ANSA).



