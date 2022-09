Marina Militare: Cagliari diventa comando marittimo autonomo - Sardegna

In piena sintonia e continuità con l'opera di adeguamento della propria struttura periferica alle moderne necessità istituzionali, lo scorso 1 settembre la Marina Militare ha completato il riassetto organizzativo con la riconfigurazione del Comando supporto logistico di Cagliari - MariCagliari in Comando marittimo autonomo ovest - Marina ovest.

Si conclude così il processo di razionalizzazione iniziato lo scorso 1 aprile che ha visto inizialmente MariCagliari assumere maggiore autonomia territoriale e gestionale rispetto al passato, attraverso il cambio di dipendenza dal Comando Marittimo Nord al Capo di stato maggiore della Marina per le funzioni territoriali e al Comando logistico della per le funzioni logistiche, privilegiando un'interfaccia più immediata ed efficace con le autorità governative, amministrative e gli enti locali isolani.

La nuova riconfigurazione conferisce a Marina ovest i tratti ordinamentali tipici di un Comando marittimo ponendo alle sue dipendenze la Sezione del genio militare di Cagliari - Marigenimil Cagliari, il Deposito munizioni di Santo Stefano - Depomuni Santo Stefano, il Comando zona dei fari e dei segnalamenti marittimi della Sardegna - Marifari La Maddalena.

Marina ovest acquisisce inoltre la giurisdizione territoriale su tutta la Sardegna, la giurisdizione marittima sui litorali sardi e le acque territoriali ed extraterritoriali prospicienti l'isola, incluse le giurisdizioni delle Direzioni Marittime del Corpo delle Capitanerie di porto di Cagliari e Olbia.

Questo modello organizzativo, già sperimentato in passato, si basa anche sulla grande importanza geo-strategica che la Sardegna storicamente riveste - per la Marina Militare e per il Paese in genere - grazie alla propria centralità nel Mediterraneo. Durante il Secondo conflitto mondiale, infatti, il Comando militare marittimo in Sardegna, con sede a La Maddalena, fu dichiarato "autonomo" nel maggio del 1943, cessando di dipendere organicamente dal Comando in capo del dipartimento di Napoli. Al termine del conflitto, come previsto dalle clausole del Trattato di pace, la base di La Maddalena venne smilitarizzata e, nell'ottobre del 1948, la sede del Comando marittimo fu trasferita a Cagliari. Nel 2002 la sede del Comando fu definitivamente spostata a Cagliari e la storia recente ha visto nel marzo 2014 la soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna e la contestuale costituzione del Comando supporto logistico di Cagliari.



Fonte: Ansa Sardegna