Marina Masia morta nelle Piscine di Venere, le lacrime dei prof del liceo: “Ricordiamo il suo animo gentile e il suo sorriso”

La comunità scolastica del Liceo Asproni, con il Dirigente scolastico, Antonio Fadda, i docenti e il personale Ata, si uniscono commossi alla famiglia Masia per la prematura scomparsa di Marina, “nostra ex allieva”, la ragazza di 28 anni deceduta oggi mentre era in escursione con la madre e con il fratello Riccardo – “anche lui nostro ex allievo” presso le Piscine di Venere a Baunei.

“Marina, dopo aver frequentato il nostro Liceo”, si legge nel comunicato dell’istituto scolastico nuorese, “si era iscritta in Medicina e aveva completato con successo l’Università e si apprestava a concludere il percorso di specializzazione. Commossi i docenti che con lei hanno condiviso una parte della sua carriera scolastica e che la ricordano per il grande garbo, la gentilezza d’animo, il sorriso e la bravura che l’hanno sempre contraddistinta nei rapporti umani e nel suo percorso di studi liceali.

La 28enne, che si trovava nelle Piscine di Venre in compagnia dei familiari a bordo di un gommone noleggiato a Cala Gonone, sarebbe stata travolta e uccisa dalla pianta crollata dal costone mentre si trovava dentro l’acqua.

Il corpo della ragazza è stato recuperato da un mezzo della guardia costiera di Arbatax e trasportato sino al porticciolo di Cala Gonone. La procura di Nuoro, nel frattempo, ha aperto un’inchiesta.

Su Facebook il cordoglio del sindaco di Nuoro Andrea Soddu. “È con profondo dolore che apprendiamo della tragica perdita di Marina Masia, giovane cittadina di Nuoro, nell’incidente avvenuto alle Piscine di Venere a Baunei. Le nostre preghiere e il nostro pensiero vanno alla sua famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze a nome di tutta la città. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunità, che si unisce nel cordoglio e nell’abbraccio alla famiglia Masia”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)