Marijuana, soldi e due bilancini in auto: oggi a processo

Donori

Dopo un controllo dei carabinieri in piazza

Ieri notte intorno alle 22 a Donori, durante un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri in piazza Italia hanno riconosciuto alcuni volti in un gruppo di persone e hanno deciso di controllare a fondo.

Nell’auto di uno degli uomini – 29 anni, già coinvolto in altre indagini – sono stati trovati e sequestrati cinque involucri in plastica contenenti marijuana, per un peso complessivo di 207 grammi, oltre a 570 euro in banconote di vario taglio e due bilancini di precisione.

Le perquisizione sono state poi estese all’abitazione dell’uomo e a un terreno agricolo nella sua disponibilità, ma in entrambi i casi senza risultati.

Dopo la stesura del verbale, l’uomo è stato riportato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per questa mattina in Tribunale a Cagliari.

Lo stupefacente, il denaro e i materiali sequestrati saranno depositati presso l’Ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica.

Martedì, 12 settembre 2023