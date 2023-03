Marijuana nascosta nel forno e cartucce a pallettoni in casa: oggi in Tribunale

Spaccio Arrestato dalla polizia dopo una perquisizione

La droga e le munizioni sequestrate a Sinnai

Sinnai

Arrestato dalla polizia dopo una perquisizione

Da qualche tempo, gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Quartu Sant’Elena avevano avevano raccolto indizi su un uomo di Sinnai, 56 anni, sospettato di trafficare con sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio è scattata una perquisizione e alla fine il padrone di casa è stato arrestato in flagranza di reato. Dovrà rispondere non solo di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ma anche del possesso illegale di cartucce calibro 16 a pallettoni.

Nella casa gli agenti hanno trovato 7 confezioni di nylon, ciascuna con circa 1,2 kg di marijuana, nascoste nel forno della cucina, più un contenitore con 14 grammi di hashish e altro materiale per il confezionamento della droga.

Scoperta e sequestrata anche una confezione di 10 cartucce calibro 16 a pallettoni, per le quali l’uomo – che non ha il porto d’armi – è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato riportato a casa, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi in Tribunale a Cagliari.

Martedì, 21 marzo 2023

