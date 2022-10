Cabras

Perquisizione dei militari

Sorpreso con oltre due chili di marijuana nella sua abitazione, un uomo di Cabras è stato arrestato dai carabinieri.

A finire in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato Andrea Dettori, 41 anni.

I carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Oristano e della stazione di Cabras, nel corso di un apposito servizio, hanno perquisito ieri l’abitazione del giovane. All’interno sono state ritrovati 2 chilogrammi e mezzo di inflorescenze, stipati in un sacco, una pianta di cannabis, messa a dimora tra i fiori in giardino ed il materiale per il confezionamento della droga.

Per il giovane è così scattato l’arresto.

Questa mattina Dettori, difeso dall’avvocatessa Andreina Spada, è comparso in tribunale ad Oristano per il processo per direttissima davanti alla giudice Carla Altieri.

Andrea Dettori ha patteggiato una pena di un anno e 4 mila euro di multa, ottenendone la sospensione.

