Marijuana, hashish e soldi in casa: due giovani arrestati per spaccio

Maracalagonis

Ieri la perquisizione dei carabinieri

In casa avevano 565 grammi di marijuana, 85 grammi di hashish e 2.480 euro in contanti. Un giovane di 27 anni di Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna, anche lei di 27 anni, dono stati arrestati in flagranza di reato. Dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare – disposta sulla base degli indizi raccolti nelle indagino – ha impegnato ieri i carabinieri a Maracalagonis, in località Baccu Mandara.

Oltre alla droga e al denaro i militari hanno sequestrato anche vario materiale per il confezionamento delle dosi.

I due sono finiti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Martedì, 5 settembre 2023