Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne di Elmas, disoccupato con precedenti denunce a carico. In particolare i militari operanti, a seguito di una precisa segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Cagliari, Via Nuoro, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana nonché della somma contante di €630 in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività illecita. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

L'articolo Marijuana e soldi in casa a Selargius, 39enne di Elmas pizzicato dai carabinieri finisce nei guai proviene da Casteddu On line.