Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La donna aveva 3.200 piante di canapa indiana nelle campagne di Bottidda. Non lontano dalla verdeggiante distesa di marijuana, all’interno di un casolare, la polizia ha trovate 150 scatole di cartone contenenti le infiorescenze, per un peso complessivo di circa 500 chilogrammi, oltre a un sacco contenente ulteriori 50 chilogrammi di sostanza stupefacente.

Un uomo e una donna sono stati arrestati nel Sassarese per coltivazione e detenzione di marijuana. L’operazione è il frutto di un’indagine della polizia curata della Squadra mobile di Oristano in collaborazione con la Squadra mobile di Sassari, nell’ambito del continuo monitoraggio e ricerca, sul territorio, di piantagioni illegali di canapa indiana.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail