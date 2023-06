Marijuana e hashish in sacchetti sottovuoto dentro il congelatore: arrestato un ventenne

Cronaca Operazione della Squadra mobile

La droga e il denaro sequestrati dalla polizia

Selargius

Operazione della Squadra mobile

Da tempo lo tenevano sotto controllo e ieri, durante una perquisizione a casa sua, a Selargius, gli investigatori hanno trovato un chilo di marijuana e hashish, custoditi in sacchetti per sottovuoto all’interno di un congelatore.

Un giovane di 20 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Marijuana e hashish sono stati sequestrati, assieme a due bilancini di precisione e circa 4.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

L’operazione è stata eseguita dal Gruppo falchi della Squadra mobile.

Il giovane si trova nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, prevista per oggi.

Venerdì, 23 giugno 2023

commenta