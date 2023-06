Marijuana a scuola e a casa. Arrestati due minorenni

Sassari

A Sassari controlli della polizia locale

Sorpresi con della marijuana, due minorenni sono stati arrestati a Sassari. Un ragazzo di 17 anni ne aveva nascosto in camera da letto circa 200 grammi, assieme a un centinaio di bustine trasparenti di plastica che venivano utilizzate per la suddivisione delle infiorescenze preparate per lo spaccio. La polizia locale ha trovato infiorescenze ovunque: sul comodino, sul mobile del televisore, sulla scrivania, in una borsa frigo e in alcuni borselli.

Trovati e sequestrati cinque grinder, un bong nero utilizzato per inalare la sostanza e denaro in contanti.

Da tempo il giovane era finito nel mirino degli agenti del Nucleo sicurezza urbana, che lo hanno fermato per un controllo mentre portava a passeggio il proprio cane. Lo hanno quindi accompagnato a casa e, informati i genitori, hanno perquisito l’abitazione.

L’altro minorenne arrestato dalla polizia locale ha invece 15 anni. A scuola aveva con sé poco meno di dieci grammi di marijuana, nascosta all’interno di uno zaino. Lo studente, durante i controlli effettuati dall’unità cinofila, ha cercato maldestramente di confondere il cane sfilandosi una scarpa e sfregando la calza sullo zaino.

A casa del minorenne gli agenti hanno poi trovato alcune infiorescenze all’interno di un marsupio, 60 grammi di marijuana nascosta nel garage, diverse bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi e denaro contante.

Il quindicenne è stato quindi dichiarato in arresto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.

Il gip, nelle udienze di convalida, ha disposto per quest’ultimo la misura della permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, il divieto di frequentare locali pubblici di svago, e di incontrare persone che hanno pendenze con la giustizia.

Il presidente del Tribunale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori ha invece disposto l’affidamento del diciassettenne a una comunità della giustizia minorile.

Per entrambi l’ufficio dei servizi sociali per i minorenni definirà un percorso rivolto al loro reinserimento sociale.

I controlli sempre più frequenti nelle scuole sono il risultato della costante collaborazione tra il Comando di polizia locale di Sassari, l’istituzione scolastica e le famiglie, con l’obiettivo comune di proteggere gli adolescenti dai rischi legati al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Venerdì, 9 giugno 2023