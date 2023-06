Mariafrancesca Serra fa il bis e guiderà anche Coldiretti Donne Impresa

“Sono onorata di rappresentare questa squadra e lavorerò i prossimi anni prendendo come ispirazione le donne che mi hanno preceduta per crescere sempre di più”, ha concluso, “abbiamo anche il compito di ispirare le nuove generazioni di donne affinché prendano coscienza che si possono superare tutti i limiti”.

Mariafrancesca Serra, è la nuova responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa. È stata eletta oggi all’unanimità dall’assemblea riunita a Oristano. L’imprenditrice dell’azienda ago-zootecnica di Usellus, già numero uno di Coldiretti Donne Impresa Oristano (riconfermata nei giorni scorsi). Sostituisce Elisabetta Secci che per 8 anni ha guidato con successo l’associazione delle donne di Coldiretti. Secci, insieme a Maria Grazia Murrocu, sono state elette vice responsabili regionali e guideranno insieme a Serra l’associazione per i prossimi 5 anni.

“Il percorso fatto fin qui è stato bellissimo e abbiamo potuto raggiungere importanti risultati”, ha detto, “siamo donne determinate e viviamo in pieno l’esperienza Coldiretti e sin ora quella fatta è stata per me una grande occasione di crescita anche a livello nazionale. Ho scommesso in Donne Impresa e abbiamo vinto tutte insieme questa scommessa. Oggi passo il testimone, consapevole di far parte di un gruppo forte”.

Per la coordinatrice regionale Mariagina Ledda,“quelli fatti da Elisabetta sono stati otto anni importanti e le siamo grate per aver saputo rappresentare al meglio la Sardegna e l’imprenditoria femminile con il suo lavoro, anche a livello nazionale – conclude – sono tante le attività che Donne Impresa mette in campo ogni giorno per far crescere tutta l’associazione, dalle fattorie didattiche nelle scuole per promuovere la sana alimentazione partendo dai più piccoli, all’importante esperienza del Premio Feminas. Continueremo con Mariafrancesca questo percorso di successo proiettato al futuro”.

Oltre a tutte le componenti dell’assemblea di Coldiretti Donne Impresa regionale, arrivate da tutta la Sardegna, erano presenti il presidente e direttore regionale Coldiretti, Battista Cuablu e Luca Saba, oltre al direttore provinciale di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò.

“Ringraziamo la responsabile uscente perché ogni scommessa fatta è stata vinta con il grande lavoro fatto”, ha commentato il presidente Cualbu, ”la loro esperienza rappresenta in pieno tutto lo spirito di Coldiretti, dimostrata dai valori che portano avanti, fatti di lavoro di squadra e di grande collaborazione, fattore decisivo per raggiungere gli obiettivi”. Secondo il direttore regionale Luca Saba, infine “Coldiretti Donne Impresa continua il suo percorso di grande crescita per tutto il movimento associazionistico e agricolo, anche a livello nazionale, per veicolare il concetto che fare agricoltura non è un lavoro di serie B.

“Coldiretti continua a essere associazione capillare in tutto il territorio nazionale e sardo e rappresenta la vera forza di prossimità vicina alla gente”, ha concluso, “soprattutto in questo momento storico in cui le istituzioni, e non solo, abbandonano i territori, lasciando scoperti servizi fondamentali per la società”.