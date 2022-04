Maria Teresa di Elmas: “A Torino vestivo le modelle, qui nessun contratto per fare la sarta”

Maria Teresa Viola, 60 anni, è tornata in Sardegna dopo aver vissuto, per quasi mezzo secolo, in Piemonte. Le sue mani hanno confezionato gli abiti più fotografati nelle sfilate di moda del nord Italia: da Torino, città nella quale ha vissuto per 45 anni, sino a Milano. Responsabile di atelier, e per dieci anni ha fatto la “vestierista” delle modelle per le sfilate degli abiti da sposa alla Fiera della sposa di Milano e Torino. Una carriera nella sartoria lunga, interrotta per il desiderio di ritornare nella sua Sardegna, spinta anche dalla volontà di restare con la sua famiglia. Si è affidata al passaparola, ma anche a Facebook, per trovare un posto di lavoro sicuro: nel gruppo “Commercianti che non impediscono di respirare” anche lei ha raccontato per filo e per segno chi è, le sue capacità lavorative, dando piena disponibilità. Risultati? “Pochi. Ho fatto una prova in un negozio specializzato in vendite online, dopo non ho potuto continuare perchè non avevo il green pass rafforzato. Il tampone non era sufficiente”, racconta la donna. Poi, più nulla. Le competenze “sono certificate, chi mi ha fatto lavorare a Torino può testimoniarlo. Ora l’emergenza sanitaria è finita, ho più di 50 anni e non serve più la certificazione verde. Spero di riuscire quanto prima a trovare un lavoro adatto alle mie capacità”.

Fonte: Casteddu on line