RINGRAZIAMENTO

e TRIGESIMO

I familiari dell’amatissima

NOBILDONNA

MARIA LUISA SCIAVICCO SERRA

sentitamente ringraziano quanti, con scritti, fiori e la loro presenza hanno preso parte al nostro dolore ed invitano ad unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata domani martedì 21 gennaio, alle ore 19:00, a Cagliari presso la Parrocchia di San Sebastiano in Via Ignazio Serra.

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397