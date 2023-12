Maria Grazia, un nome per la bimba abbandonata in una culla termica sotto Natale

Questa mattina, nella culla termica della parrocchia dedicata a san Giovanni Battista a Bari (quartiere Poggiofranco) è stata abbandonata una neonata.

A trovare la bimba il parroco don Antonio Ruccia, che ha capito subito della presenza della neonata grazie sensore della culla collegato al suo telefono.

La bimba, secondo quanto racconta Repubblica, sta bene ed ben vestita al momento del ritrovamento. Adesso è nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari, diretto da Nicola Laforgia.

Il Parroco, dopo aver sporto denuncia come da prassi ai carabinieri, ha anche scelto il nome della piccola: “ Maria Grazia’, come la Madonna che spero accompagni questa piccina per tutta la vita”, ha raccontato. “Immagino il coraggio e il dolore di chi ha lasciato la piccola”.

L’ultimo caso in cui è stata usata la culla termica risale a pochi mesi fa, a Milano, quando fu ritrovato il piccolo Enea il giorno di Pasqua al Policlinico della città.