Mari Ermi: “Difendere la marina con i soldi dei parcheggi estivi”

Grandi pozzanghere sulle strade rendono impraticabile il passaggio; cartelli divelti dal vento; passerelle inzuppate d’acqua che cedono. È la fotografia della spiaggia in Mari Ermi in questi giorni: il maltempo sta causando diversi guai.

“Se la buona amministrazione inizia e finisce con il creare i parcheggi per poi introitare un po’ di soldi, che finiscono talvolta per essere sprecati e non destinati a opere di salvaguardia e di promozione delle nostre bellezze naturalistiche”, continua Manca, “la considerazione a cui arriviamo è molto semplice: non si è buoni amministratori”.

Fonte: Link Oristano

