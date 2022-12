Mareggiate violente, muro a rischio crollo in via Maiorca a Quartu: “Riparatelo o sarete multati”

La vista è mozzafiato, ma il mare che negli anni si è mangiato gran parte del terreno ha creato danni anche a tutto il muro di una villetta di via Maiorca a Quartu Sant’Elena: “Instabile e a rischio crollo”, così si legge nell’ordinanza urgente firmata dal dirigente competente e dal sindaco Graziano Milia, con tanto di ultimatum per i lavori di messa in sicurezza. Sono già intervenuti i Vigili del fuoco, accertando una “lesione strutturale”. E, se non saranno eseguiti i lavori, il rischio è che il muro possa crollare definitivamente. Da qui la necessità di un provvedimento urgente: il padrone della villetta dovrà eseguire “i lavori necessari, al fine di eliminare definitivamente lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità”. Vuol dire che, come corrono i rischi i cittadini che dovessero avventurarsi nel tratto di mare davanti al muro, gli stessi guai rischia di correrli il proprietario dell’immobile.

L’alternativa è solo una: multa da 80 a 480 euro.