Cabras

Nel fine settimana presentati i risultati della sperimentazione

Il mare come elemento per ritrovare l’equilibrio e la leggerezza nella lotta alla malattia: è stato questo il tema delle giornate conclusive del progetto Sea, Sail & Surf for Parkinson.

Nello scorso fine settimana il Sinis ha accolto circa quaranta persone provenienti da Italia, Spagna e Turchia: pazienti, medici, caregivers, fisioterapisti e istruttori sportivi sono stati impegnati in svariate attività in mare e a terra, come affiancamento alle terapie mediche.

“Dopo queste esperienze, chi torna a casa continua come può, con qualsiasi attività, migliorando il proprio stato generale”, ha spiegato Nicola Modugno, neurologo specializzato nel morbo di Parkinson e coordinatore scientifico dell’iniziativa S4P. “Osserviamo costantemente nei pazienti questo ritrovato senso di benessere. In queste giornate non facciamo solo movimento: insegniamo alle persone ad uscire dall’ossessione del Parkinson e della malattia”.