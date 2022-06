Mare sicuro: nel sud Sardegna 300 militari e 26 mezzi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Sono già 32 le persone soccorse in mare dall'inizio dell'anno dalla Guardia costiera di Cagliri, 30 gli interventi effettuati e la stagione è appena iniziata. Ma la Capitaneria di porto come ogni anno ha predisposto tutta una serie di servizi per garantire la sicurezza della navigazione e dei bagnanti che trascorrono le giornata in spiaggia. È stata presentata questa mattina l'operazione Mare sicuro 2022, iniziata da quattro giorni, che si concluderà il 18 settembre.

La direzione marittima di Cagliari, che ha competenza da Bosa ad Arbatax, ben 950 chilometri di costa, metterà in campo circa 300 militari, 26 mezzi navali e due elicotteri, che pattuglieranno tutta la costa pronti a intervenire in caso di emergenza. Gli obiettivi di Mare sicuro sono gli stessi degli altri anni: garantire la sicurezza dei bagnanti e far rispettare le norme che regolano le attività in spiaggia, controllare le imbarcazioni da diporto per verificare che rispettino tutte le normative, pattugliare le coste per proteggere l'ambiente marino e le aree marine protette, solo per citarne alcuni.

Lo scorso anno complessivamente sono stati eseguiti 11.779 controlli, rilevati 289 illeciti. Nove, purtroppo, le persone decedute nel 2021. Prosegue anche per il 2022 il rilascio del bollino blu alle imbarcazioni che risultino in regola con documenti di bordo, dotazioni di sicurezza e titoli che abilitano chi governa i natanti. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati 421.

"Si rivelano importati per i controlli di routine, rendondo più veloci le operazioni, ha sottolineato il direttore marittimo, Mario Valente, che lancia anche un appello ai bagnanti: "Prestare la massima attenzione quando si entra in mare, assicurarsi di aver mangiato molto tempo prima di fare il bagno, verificare che le condizioni del mare non siano pericolose". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna