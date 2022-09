“La consolidata collaborazione tra i Comandi della Direzione marittima di Cagliari e le amministrazioni comunali costiere (senza tralasciare l’indispensabile apporto dei presìdi di salvamento sulle spiagge in concessione) che contribuiscono attivamente al controllo capillare dei litorali predisponendo servizi di salvamento nelle spiagge libere e, nelle zone non presidiate, collocando la prevista cartellonistica con tutte le avvertenze, ha consentito di garantire la sicurezza dei litorali. Sono stati numerosi, infatti, gli interventi degli assistenti ai bagnanti che hanno scongiurato il verificarsi di eventi nefasti”.

“La capillare azione di sensibilizzazione dell’utenza sul rispetto delle norme di sicurezza, per la corretta balneazione e fruizione dei litorali, è stata condotta attraverso un’azione sul campo esercitata dai militari della Guardia costiera durante l’attività di controllo in mare e lungo il litorale”, si legge ancora.

“Il raffronto con gli anni precedenti evidenzia una maggiore presenza di bagnanti e diportisti che, tuttavia, grazie all’attività di prevenzione e sensibilizzazione, non si è tramutata in un aumento degli illeciti rilevati: segno del ruolo chiave della Guardia costiera nell’accrescere la sicurezza in mare”, si legge nella nota con la quale a Direzione marittima di Cagliari ha diffuso i dati.

Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi lungo gli oltre 900 km di costa da Arbatax a Cagliari e Bosa: “Mare Sicuro” ha impegnato 250 militari, 30 unità navali e oltre 20 mezzi terrestri, due elicotteri AW 139 (denominati “Nemo”) in forza alla 4ª Sezione elicotteri della Guardia costiera con base a Decimomannu, nonché il personale del 4° Nucleo sub Guardia costiera.

Conclusa il 18 settembre, per tre mesi “Mare Sicuro 2022” ha assicurato anche lungo le coste oristanesi lo svolgimento nella massima sicurezza di tutte le attività nautico-balneari in mare e sulle spiagge.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail