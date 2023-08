Mare senza barriere, a Giorgino l'idea di dotare la spiaggia di una carrozzina speciale

Mare senza barriere, a Giorgino l’idea di un bagnino di dotare la spiaggia di una carrozzina speciale per permettere ad anziani e diversamente abili di fare il bagno: “Per alcuni di loro, non potendo camminare, mi risulta veramente difficile farli entrare in acqua, anche perché sono veramente pesanti, ma lo faccio lo stesso, sempre molto volentieri, cercando di non mettere a rischio la vita di nessuno”. Una nobile iniziativa promossa dal giovane Andrea Stara, che ha intrapreso una raccolta fondi per dotare la spiaggia di questo strumento indispensabile. “È da parecchi anni che faccio questo bellissimo lavoro, con un occhio di riguardo soprattutto alle persone diversamente abili e agli anziani” comunica l’uomo. “Lo scopo è poter acquistare una apposita carrozzina che possa entrare direttamente in mare”. Andrea lavora nello stabilimento a conduzione familiare nell’intima spiaggia alle porte di Cagliari, un tempo punto di ritrovo rinomato per tutti i cittadini e oggi frequentata soprattutto dai fedelissimi che, ogni giorno, si presentano, da anni, per trascorrere qualche ora tutti insieme. Una grande famiglia, insomma, dove tutti si conoscono, “se qualcuno volesse venire a trovarci e magari farvi visionare anche la carrozzina, sarebbe per noi un grande passo in avanti. Vorrei approfittarne per fare un ringraziamento a tutti i nostri clienti, che in realtà non sono solo clienti, bensì i loro figli sono miei figli, le mamme sono mie mamme, e le nonne sono mie nonne, questo per chi non mi conoscesse, ma loro lo sanno bene.

Un ringraziamento speciale a tutti i bambini che mi riempiono il cuore di gioia, soprattutto quando mi chiedono di entrare in acqua per farli tuffare dalle spalle, quello per me è l’unico momento di spensieratezza che mi fa sentire di nuovo bambino”.