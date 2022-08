La sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, ha subito informato la cittadinanza con un post su Facebook: “Barche alla deriva sia a Cann’e Sisa che a Baccu Mandara. Intervento in corso, immediato, della capitaneria di porto che sta provvedendo alle manovre di recupero delle imbarcazioni”. Le operazioni non sono però semplici, proprio a causa delle condizioni, definite dalla sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari, decisamente proibitive.

Due barche, una di quindici metri e un’altra più piccola, sono finite alla deriva nel mare, in tempesta, davanti a Cann’e Sisa e Baccu Mandara. Nel primo caso, l’imbarcazione si è incagliata e le condizioni meteomarine stanno rendendo molto difficoltoso qualunque intervento da parte delle unità navali della Guardia Costiera. A bordo, al momento dell’incagliamento, non c’era nessuno. Nel secondo caso, la barca in balía delle onde si è avvicinata alla riva. Alcuni testimoni parlano di una fuga, tempestiva, di alcune persone presenti a bordo, prima che la barca iniziasse a piegarsi su un lato, e di una fortissima puzza di gasolio.

