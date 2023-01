Il maltempo in Sardegna è arrivato e non fa sconti: dopo le piogge di ieri con tanto di allerta meteo nels ud dell’isola, oggi è il forte vento di maestrale a creare intoppi e disagi. Venti di burrasca a mare forza 8 che hanno costretto Moby a far saltare le sei corse marittime nel collegamento tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Ieri, invece, è stato il traghetto proveniente da Genova verso Porto Torres a essere dirottato verso lo scalo di Olbia. Disagi per il peggioramento delle condizioni meteo marine anche nel sud ovest della Sardegna: Delcomar fa sapere che tutto il traffico marittimo da e per Carloforte, “sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta, con stessi orari e stesso naviglio”. Non si registrano, invece, problemi nei collegamenti con l’isola di La Maddalena.